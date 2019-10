Il Medioevo che non ti aspetti,Museo Malacologico Malakos, 9 novembre 2019 ore 17:30

Il Medioevo riempie in nostro immaginario con le suggestioni di un’epoca oscura, piena di barbarie e ignoranza, di pestilenze e stregoneria. Ma siamo certi che fosse davvero così?

In quest’incontro scopriremo i mille anni del Medioevo come una rapida cavalcata attraverso il tempo, sfatando i miti, conoscendo i segreti e riscoprendo le sfaccettature dell’epoca più magmatica della Storia.

Il relatore, Dott. Luca Ligi, è laureato magistrale in Storia Medievale all’Università di Siena con una tesi sull’epoca Malatestiana di Sansepolcro ed è ricostruttore storico presso l’associazione culturale Lupi di Ventura.

Info e prenotazioni al 3495823613

Ingresso 5 euro

Evento pensato per un pubblico adulto

