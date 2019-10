Elezioni regionali 2019: Lega “154.413 volte grazie alla popolazione Umbra”

Se la nostra terra, l’Umbria, è LIBERA, lo dobbiamo soprattutto grazie ai 154.413 cittadini umbri che hanno messo la croce sul simbolo della Lega. Grazie, grazie di cuore perché ci avete liberato da chi ha usato la regione per perseguire obiettivi personali e interessi di partito. Un grazie particolare va agli 8.813 (44,23%) abitanti del comune tifernate e ai 2.738 abitanti del comune di San Giustino (49,57%) che hanno contribuito a questa schiacciante vittoria. Tuttavia non ci possiamo dimenticare che il difficile viene ora perché, il lavoro a cui è chiamato il Consiglio sarà lungo e difficile, ma siamo certi che continuando a stare vicino al popolo riusciranno nell’impresa. Come sezione di Città di Castello abbiamo un ulteriore obbiettivo: sconfiggere, tra due anni, l’ultima roccaforte Pd, liberare anche il comune tifernate governato quasi ininterrottamente da oltre settanta anni. Sappiamo che non sarà semplice, ma in questo periodo che ci separa dall’evento, continueremo a stare nelle piazze, nei quartieri, nelle frazioni per sentire le problematiche e cercare di dare risposte anche tramite il nostro giornale, “Quore di Lega”.

Infine un grazie ai candidati, Marco Castellari e Manuela Puletti, che hanno profuso energie e risorse per far conoscere le nostre idee, i nostri valori, le nostre proposte.

Nell’augurare un proficuo lavoro alla Presidente Tesei ed al consigliere altotiberino Valerio Mancini, vogliamo concludere ringraziando l’on. Riccardo Augusto Marchetti, il sen. Stefano Candiani, l’on Virginio Caparvi, che non ci hanno mai abbandonato e soprattutto colui senza il quale la vittoria, forse, sarebbe stata difficilissima, il Sen. Matteo Salvini. Grazie Capitano perché ci hai permesso di realizzare un sogno.

