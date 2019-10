Umbria acque: interruzione servizio idrico in alcune zone di Umbertide

​

UMBRA ACQUE S.p.A., informa la clientela interessata che a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione



dalle ore 22:00 di Mercoledì 30 Ottobre

alle ore 6:00 di Giovedì 31 Ottobre 2019



verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Umbertide:



Via Spoletini

Via Andrea Costa

Via IX Novembre

Via Pian di Botine

Via dei Sarti

Via delle Vaglie

Via Calabria

Via XII Settembre

Via Madonna del Moro

Via Toscana

Via Emilia

Via Abruzzi

Via Cesare Battisti

Via Marche

Via dei Fabbri

Via Luca Signorelli

Via Umbria

Via Guiduccino della Fratta

Via Liguria

Via Soli

Via Secoli

Via delle Tabacchine e limitrofe



Le informazioni sono disponibili anche nel nostro portale www.umbraacque.eu.



Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445



Mi piace: Mi piace Caricamento...