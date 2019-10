Si può fare: la cooperazione internazionale e tutte le latitudini. Al via il ciclo di seminari tecnici su filiera ovina, allevamento avicolo e orticoltura tra Italia e Africa.

Mercoledì 30 ottobre 2019 dalle ore 9.00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali Università degli Studi di Perugia avrà inizio Si può fare: la cooperazione internazionale e tutte le latitudini a cura della ong Tamat con DSA3.

Si tratta di un ciclo di seminari tecnici, tre per l’esattezza, dedicati a casi studio su filiera ovina, allevamento avicolo e orticoltura tra Italia e Africa. Introducono Fabio Maria SANTUCCI (DSA3) Piero SUNZINI Direttore Generale di Tamat.

Seguirà l’apertura dei lavori con il primo seminario dal titolo: Berberina in Tunisia, allevamento ovino in Tunisia e opportunità di cooperazione internazionale Italia-Tunisia.

Con i saluti di Franco MORICONI Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Francesco TEI Direttore Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, Luca MECHELLI Direttore Dipartimento Medicina Veterinaria e Claudia BRACONI dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, interverranno Francesco Maria LORENZINI, project manager di Berberina in Tunisia (progetto coordinato da Tamat in partenariato con DSA3), Naziha DRIDI Direttrice Ufficio Allevamento e Pascoli del Ministero dell’Agricoltura tunisino con la descrizione quadro dell’allevamento ovino in Tunisa e M’naouer DJEMALI Professore di genetica animale dell’Istituto Nazionale Agronomico della Tunisia che presenta la razza ovina Berberina.

A seguito gli interventi di Ugo FRANCIA consulente zootecnico che mostrerà i miglioramenti socio economici derivanti dal progetto Berberina in Tunisia, Francesca Maria SARTI dell’Unità di Ricerca Scienze Zootecniche del DSA3 con un intervento sui sistemi di allevamento ovino in zone svantaggiate e Lakamy SYLLA con Fabrizio PASSAMONTI del Dipartimento di Medicina Veterinaria con un intervento sugli aspetti igienico-sanitari relativi all’allevamento ovino in zone svantaggiate.

