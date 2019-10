Ricava, da una vecchia quercia, una statua in legno raffigurante San Francesco

Da una vecchia quercia destinata a legna da ardere è spuntata quasi d’incanto una statua in legno raffigurante San Francesco, modellata in maniera magistrale da un vero e proprio artista con la sua motosega. I rappresentanti della Pro-Loco di Astucci e Cagnano, infatti, hanno avuto un’interessante idea per dare una seconda vita ad una quercia ormai al “tramonto”. In due giorni, lo scorso week-end, Barba Brisiu, noto artista piemontese, specializzato nell’intaglio e nella lavorazione del legno, grazie alla sua maestria con la sua motosega carving ha fatto rinascere quella pianta e l’ha abilmente trasformata nell’immagine di San Francesco che è stata poi collocata proprio dove passa il tracciato dedicato al Santo di Assisi, meta di numerosi pellegrini e appassionati di trekking. L’evento è stato celebrato nel migliore dei modi con una vera e propria festa che ha registrato una massiccia presenza di amici e residenti della zona di Astucci. Commovente alla fine della allegra giornata la dedica a Marianna, punto di riferimento della comunità e della parrocchia, scomparsa lo scorso anno.

