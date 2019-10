Regionali Umbria 2019: en plein del centro destra in Umbria. Solo Montone salva Bianconi. La Tesei vince a Città di Castello e San Giustino con oltre 20 punti di margine

Plebiscito anche in Altotevere per il centro destra che, Montone a parte, vince in tutti i comuni. Margine netto a Città di Castello e San Giustino, dove la Tesei vince con oltre 20 punti di scarto, ma il trend è positivo in tutto il territorio alto tiberino. In ultimo ci soffermiamo sul dato che riguarda il Comune di San Giustino. Sono bastati pochi mesi, per invertire in modo radicale il trend. Il Centro Destra, vince con ampio margine, più o meno in linea con i dati delle scorse europee, ma in quel caso fu il centro sinistra con Fratini a spuntarla. “Tanto vale quindi ricordare il commento che la nostra redazione scrisse poche ore dopo la chiusura dei seggi. Lega e centro destra perdono le elezioni a San Giustino, a Fratini il compito di guidare il parlamentino per i prossimi cinque 5 anni”

I DATI DEFINITIVI DELLE REGIONALI 2019 IN UMBRIA

Città di Castello

TESEI DONATELLA 12.461 – 60,04

BIANCONI VINCENZO 7.684 – 37,02

Citerna

TESEI DONATELLA 1.061 – 61,22

BIANCONI VINCENZO 618 – 35,66

San Giustino

TESEI DONATELLA 3.390 – 58,88

BIANCONI VINCENZO 2.222 – 38,60

Umbertide

TESEI DONATELLA 4.289 – 52,32

BIANCONI VINCENZO 3.502 – 42,72

Montone

BIANCONI VINCENZO 441 – 49,05

TESEI DONATELLA 427 – 47,50

Monte Santa Maria Tiberina

TESEI DONATELLA 393 – 57,37

BIANCONI VINCENZO 270 – 39,42

Pietralunga

TESEI DONATELLA 722 – 64,41

BIANCONI VINCENZO 306 – 27,30

