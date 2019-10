Con 1670 voti nel comune di Città di Castello (6.476 voti totali) Valerio Mancini si conferma l’uomo forte della Lega in Altotevere e recordman di preferenze in Umbria. Marco Castellari ottiene 945 preferenze, sono 845 per Manuela Puletti. Per Mancini, alla seconda consiliatura, si prospetta un assessorato di peso, potrebbe difatti essere nominato nuovo assessore all’agricoltura.

Mi piace: Mi piace Caricamento...