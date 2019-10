Pallavolo serie C/F: Piccini Paolo spa Trestina, esordio casalingo con vittoria

Non stecca la prima casalinga la Piccini Paolo Spa che davanti ad un numeroso e caloroso pubblico (250 persone circa), si aggiudica un match molto combattuto con una delle compagini costruite per vincere il campionato di serie C femminile, la Pallavolo Foligno (arrivata seconda già nello scorso campionato solo dietro a Chiusi).

Prestazione importante quella della compagine bianconera che ha espresso grandi potenzialità davanti ai propri tifosi, mai paghi di incitare la propria squadra; l’enorme valore delle avversarie ha tirato fuori le qualità di questo gruppo coeso e mai arrendevole, e questo fa ben sperare per il proseguo del campionato.

Primo set in salita per le atlete di Giampaolo Rossi, sempre combattuto punto a punto; il sestetto di Coach Leone mette spesso in difficoltà quello trestinese, e, complice anche qualche errore di troppo, sopratutto in battuta, si aggiudica poi il primo parziale dopo circa 30 minuti di gioco (27-29).

Il secondo set è un’altra storia: le bianconere entrano in campo concentratissime e determinate. Tutti i fondamentali cominciano a funzionare, sopratutto l’attacco e il muro delle centrali che riesce a contenere gli attacchi delle folignati e permette alla squadra di ricostruire l’azione (25-14).

Inizio di terzo set ancora incerto e molto equilibrato, ma subito il Trestina riprende l’ottimo gioco fatto vedere nel secondo parziale, riportando a casa il parziale e portandosi sul 2 a 1.

Stesso copione il quarto e ultimo set con il contrattacco che la fa ancora da padrone: il Foligno si arrende ad una grande prestazione della Piccini Paolo davanti a una spettacolare cornice di pubblico (25-18).

Sabato 2 Novembre seconda trasferta per la Piccini Paolo spa alle ore 18 a Rivotorto.

Piccini Paolo Spa – Pallavolo Foligno 3-1 (27-29, 25-14, 25-21, 25-18)

Piccini Paolo Spa: Martinelli 6, Bragetta 6, Sassi 8, Cerbella 13, Monti 19, Giunti 20, Rinaldi. NE: Marinangelli, Guerri, Paradisi, Volpi, Gambino, Polenzani.

