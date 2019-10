Pallavolo serie C/F: Città di Castello corsara, in quel di Perugia

Nella seconda giornata del campionato di serie C femminile ancora una sconfitta per le ragazze di mister Brizzi ma tanti buoni miglioramenti delle singole ed un gioco di squadra più efficace. Dalla gara con la compagine perugina, nonostante la sconfitta, si è visto un Città di Castello più tonico e convincente con le ragazze che giocano con più convinzione ed autostima e qualche giocata convincente e produttiva si incomincia a vedere. Nel primo set ancora una brutta partenza delle tifernati, con le padrone di casa che si prendono un vantaggio già dalle prime battute che apre loro la strada per la vittoria della frazione. La musica cambia nel secondo set con le ospiti che lottano alla pari sin dall’inizio; si lotta su ogni pallone e punto a punto fino al 24/24; il Città di Castello ha anche la palla set ma non chiude e le più esperte avversarie chiudono vittoriose 28/26. Mister Brizzi non ci sta, richiama la squadra a maggior attenzione e più cattiveria; terza frazione giocata sulla linea del secondo set ma a tagliare il traguardo per prime sono le tifernati (27/25). Entusiasmo che carica la squadra, quarto set che inizia con una parità che va avanti fin oltre la metà della frazione quando un black-out di giocate poco efficaci e proficue permette al team di Paparelli di andare avanti senza interruzioni verso la conquista di set e partita.

Perugia, 25/10/2019 ore 20.30 palasport Capitini

PERUGIA 3M – CITTA’ DI CASTELLO ……. 3 / 1

(25/15 28/26 25/27 25/15)

CITTA’ DI CASTELLO:. Verdini 5, Boni 0, Montacci 0, Mearini 0, Alivernini 5, Poccioni, Di Crescenzo 7, Senesi 2, Belfico 8, Ferrini 2, Bruschi, Mariottini 16, Pettinari (L1), Traversini (L2). All. Brizzi – ass. Caterino – dir. Mandrelli

PALLAVOLO PERUGIA: Torrisi, Vincenzi, Maggi, Ciucarelli, Budassi, Calzola, Iacobellis, Narducci, Schepers, Morarelli, Mazzasette, Anastasi (L1). All. Paparelli – dir. Gregori.

Arbitri: Moretti – Merendelli

