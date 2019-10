Affluenza definita al 66,98%, in crescita rispetto alle tornate precedent,i per il Comune di Città di Castello: nella consultazione per il rinnovo di Presidente ed Assemblea legislativa della Regione Umbria, che si è chiusa alle 23.00, i votanti sono stati 21453 su 32028, pari al 66,98%, il 10,02% in più rispetto alle regionali del 2015 e il 2,34% in più rispetto alle europee di primavera.