Corso per smettere di fumare in Valtiberina. Le iscrizioni saranno raccolte venerdì 8 novembre e l’iniziativa partirà l‘11 novembre da Sansepolcro

Un corso di gruppo per smettere di fumare, organizzato dalla Asl Toscana sud est (Dipartimento delle Dipendenze e Dipartimento della Prevenzione), dal Comune di Sansepolcro e dalla Sezione Soci Coop Valtiberina. E’ in programma dall’11 al 15 novembre in orario serale (dalle 20,30 alle 22) e si terrà alla sala Soci Coop, via Città Gemellate 521 a Sansepolcro. Il corso si basa su una corretta informazione che svela gli inganni della sigaretta. Conosciuto il meccanismo di azione della nicotina, smettere di fumare può diventare più facile. La partecipazione è gratuita e sarà possibile iscriversi la sera di venerdì 8 novembre alle 20,30. Per informazioni, tel 0575 757942.

