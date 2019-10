Pallavolo serie B/M: la Ermgroup San Giustino vince al tie -break contro Sir Safety Monini Perugia

Sir Safeti Monini Perugia (PG)- Ermgroup San Giustino (PG): 2-3 (22-25, 15-25, 25-21, 25-18, 12-15)

Fischio d’inizio alle ore 17:00 al PalaRota di Spoleto per il secondo appuntamento di stagione di Ermgroup San Giustino, contro i padroni di casa della Sir Safey Monini Perugia (PG). Dopo un primo set equilibrato vinto dagli altotiberini per tre punti (22-25), l’incontro prende un’altra piega. La squadra ospite più concentrata e determinata, mostra un atteggiamento incisivo e conquista il secondo parziale con dieci punti di scarto chiudendo 15-25. La Sir Safety Monini Perugia reagisce al terzo set, cercando un riscatto, e approfittando di un calo della squadra ospite vince per 25-21. Al quarto la Ermgroup San Giustino continua a commettere errori, soprattutto al servizio, mentre la Sir Safety Perugia, più precisa concede meno e porta a casa anche questo set. In condizione di assoluta parità, avendo entrambe le squadre vinto due set, si è disputato il tie-break. La tensione è alta e anche la concentrazione in campo; le squadre sono in equilibrio ma la Ermgroup San Giustino spinge più forte e strappa ai padroni di casa questo quinto parziale aggiudicandosi la vittoria del primo derby 12-15.

Al termine dell’incontro il centrale D. Stoppelli ha dichiarato quanto segue:”E’ stato un incontro dai due volti. Abbiamo approcciato molto bene la partita all’inizio, sia tecnicamente che dal punto di vista mentale, poi al terzo set c’è da riconoscere anche il merito degli avversari che comunque non si sono arresi, e hanno cambiato schema di gioco e ci hanno messo in crisi; non hanno praticamente mai sbagliato. Non ci mancava niente per chiudere la partita, ma è subentrato anche il nervosismo; quello mentale è un aspetto che dobbiamo migliorare. Sono comunque contento che al tie-break abbiamo dimostrato che siamo rimasti comunque lì; ci sono stati cambi azzeccati da parte dell’allenatore e bravi noi che abbiamo riportato comunque due punti su un campo veramente difficile”.

Sir Safety Monini Perugia (PG):Scaffidi G. 1, Galia Renato, Bucciarelli L. 11, Stamegna S. 4, Costanzi R. 4, Lucarelli M. 11, Montanaro C. 5, Benedicenti A. (L), Segoni M. 22, La Rosa G. 6. All. Taba M.

Pallavolo San Giustino (PG):Conti R. 13, Giunti G.2, Sitti A. 1, Santi S., Benedetti L.1, Antonazzo D. 3, Thiaw S. , Di Renzo L.(L), Stoppelli D. 17, Celli S., Valla R.13, Puliti L.21. All. Sideri E.

