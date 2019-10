Elezioni regionali Umbria: affluenza in aumento alle 12, nel Comune di Città di Castello

L’affluenza rilevata nel comune di Città di Castello alle ore 12.00 nella giornata della consultazione per il rinnovo del Presidente e dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria è in crescita sia rispetto le elezioni più ravvicinate, le Europee di primavera, sia rispetto le regionali del 2015. I numeri dicono che il 18,11 per cento dei 32028 tifernati ha già votato. Alla stessa ora per le regionali del 2015 aveva votato il 3,11 in meno e il 2,74 per le europee 2019.

Mi piace: Mi piace Caricamento...