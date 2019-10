Elezioni regionali 2029: risultati in tempo reale sul portale web del comune

Anche in occasione delle elezioni per il rinnovo del presidente e dell’assemblea legislativa della Regione Umbria che si svolgeranno domani, domenica 27 ottobre, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, grazie al Servizio Sistema Informatico sul portale web istituzionale del Comune sarà possibile seguire in tempo reale lo spoglio dei voti in tutti i seggi del territorio. Appena chiuse le urne, i risultati saranno pubblicati e costantemente aggiornati in collegamento con il Servizio Elettorale dell’ente all’indirizzo www2.cdcnet.net/elezioni2019regi. Per ogni informazione utile, sul sito comunale è a disposizione la sezione speciale dedicata alle elezioni, consultabile all’indirizzo https://www.cdcnet.net/archivio10_notizie-e-comunicati_0_4143.html.

