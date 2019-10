Domani, domenica 27 ottobre, ultimo giorno per visitare Altrocioccolato 2019

Prosegue con grande successo la 18esima edizione di Altrocioccolato, la

nota manifestazione italiana dedicata al cioccolato equosolidale. L’appuntamento umbro raccoglie le più importanti realtà nazionali del commercio equo e della rete delle economie solidali. Sotto la Tensostruttura

di Piazza Matteotti, anche oggi, il protagonista principale è stato il cioccolato, con i suoi profumi, le sue forme e i suoi sapori ai quali non si può resistere, assieme però ad importanti messaggi di giustizia, equità e

solidarietà. Il centro storico di Città di Castello anche quest’oggi si è animato sin dalla mattina di adulti e bambini, molti provenienti anche da fuori città, alla ricerca di tanta buona cioccolata o di un’esperienza di

approfondimento e condivisione o semplicemente per ascoltare della buona musica sul palco di Largo Gildoni. La giornata di oggi è stata ricca di momenti di approfondimento, molto apprezzati e partecipati da

parte di tifernati e turisti.

Grande interesse ha suscitato il convegno organizzato dall’assemblea nazionale di Equo Garantito, dove quattro rappresentanti dell’associazione AOWA (Association of Women’s Action) di Ramallah, hanno

presentato e promosso il progetto “Bee The Change”. L’incontro, dal titolo “Terra di Palestina: la forza delle donne, la sfida del Commercio Equo e Solidale”, ha raccontato la storia di Bee the Change, progetto

virtuoso di rafforzamento del settore apistico e a sostegno alla filiera delle piante officinali per lo sviluppo socio-economico della Palestina.

Interessante l’incontro “Ambiente, dalla lotta sui territori alla legge”, convegno con i rappresentanti del comitato No inceneritori di Terni, dell’Osservatorio di Borgogiglione, e attesissimo invece “Disegni di

Frontiera” di Francesco Piobbichi, noto disegnatore sociale che lavora come operatore nel progetto Mediterranean Hope e in questo primo libro di illustrazioni racconta 4 anni di attività tra Lampedusa, il

Marocco e il Libano dove ha collaborato per la realizzazione dei corridoi umanitari, incontro svoltosi anche in mattinata con i giovani delle scuole superiori.

Sul palco questo pomeriggio c’erano i “Los Adoquines de Spartaco” che hanno scosso il centro storico al ritmo della Murga, forma di teatro di strada che coniuga musica, danza e recitazione, molto vicina alla

tradizione della giocoleria per poi proseguire in serata col cantautore Edoardo Vergara, in arte V.Edo, e col ritmo coinvolgente della cumbia del collettivo romano Los3Saltos e con l’attesissimo live dei Ras Tewelde,

noto gruppo reggae perugino di fama internazionale.

Domani, domenica 27 ottobre, ultima giornata per far visita alla kermesse di Altrocioccolato 2019. L’area convegni di Piazza Fanti ospiterà alle ore 18:00 arriva ad Altrocioccolato un altro ospite atteso, Christian

Raimo, per “Un altro modo di governare è possibile”. Raimo, Assessore alla Cultura del III Municipio di Roma, assieme ad esponenti dell’associazione “Grande come una città” di Roma, presenterà il progetto che

consiste nel provare a portare la cultura e personaggi di spessore del panorama italiano, in luoghi e contesti più popolari.

L’ultima giornata di musica e spettacolo ad Altrocioccolato si aprirà alle ore 11:00 con un evento speciale:

un laboratorio di Murga Porteña guidato dal collettivo romano Los Adoquines de Spartaco (letteralmente ‘i sanpietrini di Spartaco’), a cui seguirà una parata per le vie del centro storico.

La Murga Porteña è uno spettacolo coloratissimo che alterna momenti di coreografia strutturata a momenti di improvvisazione al ritmo di percussioni argentine ed afro-latine, che affonda in parte le sue

radici ritmiche nei balli degli schiavi africani nel periodo coloniale, ma le cui origini precise sono difficili da stabilire data la sua nascita migrante.

Sarà ancora possibile visitare in Piazza Fanti le mostre “Bosnia – Il Confine sulla Pelle”, fotoreporter freelance genovese, che racconta in 27 scatti la ricerca su corpi, memorie e mobilità sul confine d’Europa, e

“Cartoline dalle Alpi”.

In fine, nell’atrio del Palazzo Comunale, in Piazza Gabriotti, sarà visitabile l’installazione di Pietro Spagnoli e

Ornella Ricca dal titolo “Comunque adesso ho un po’ paura”, che attraverso nuovi linguaggi artistici continuano a farci riflettere e a smuovere le coscienze mettendo in scena l’ultimo atto della Dichiarazione

Universale dei Diritti dell’Uomo.

In Piazza Gabriotti, tornano tanti appuntamenti dedicati ai più piccoli come il laboratorio “Tutti Diversi, Tutti Uguali” a cura di Elisa Chierici, Elisa Palmi, Marta Brugnoni e in collaborazione con le botteghe del

commercio equo La Boteguita e Il Colibrì. Attraverso suggestioni multisensoriali, i bambini potranno scoprirsi e scoprire come sia fondamentale la relazione con l’altro per sviluppare un’immagine positiva di sé, perché è nella relazione che il bambino impara a confrontarsi con sé stesso e con chi lo circonda.

Confermato l’appuntamento con “Coloriamo le Piazze”, mostra itinerante ma anche laboratorio dedicato a genitori e figli a cura di Manuela Mapelli, nota illustratrice italiana. Il progetto nasce dall’idea di trasformare

cartelli e striscioni da manifestazione in poster illustrati.

Nella zona palco di Largo Gildoni dalle ore 16:00 riparte la musica con un ricco pomeriggio: il variegato repertorio degli Equilibrìo, poi i graffianti Bluebonkers e alle 21:30 un altro attesissimo live con la band

tifernate Bonacrianza. Chiuderà la serata, e il bel weekend di Altrocioccolato, il dj-set funk di Davide del Gaia, in arte Collo. Sul sito www.altrocioccolato.it e sulla pagina Facebook @altrocioccolato sarà possibile consultare il programma integrale della manifestazione.

Altrocioccolato 2019 è realizzato grazie al supporto di Regione Umbria, Comune di Città di Castello, Scuola Bufalini, Sogepu, Il Lombrico Felice e in collaborazione con Equo Garantito, Altreconomia, Terra Nuova,

Banca Etica, B+ Coop. Sociale, sponsor e sostenitori della manifestazione.

