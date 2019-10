Thomas Price Zimmermann, il più importante studioso di Paolo Giovio al mondo, ha visitato la mostra leonardesca ad Anghiari

Il successo della mostra “Arte di governo e la battaglia di Anghiari”, iniziative fra le più significative del

panorama nazione del 2019, è misurato anche dalla visita di prestigiosi studiosi di fama internazionale.

Pochi giorni fa infatti al Museo della Battaglia e di Anghiari c’è stata la visita di Thomas Price Zimmermann,

il più importante studioso di Paolo Giovio e di conseguenza della cosiddetta Serie Gioviana degli Uffizi, dalla

quale provengono alcuni significativi ritratti ora in mostra ad Anghiari (fra i quali anche uno che raffigura

Leonardo da Vinci).

Infatti è raro poterli osservare così da vicino, poiché presso le Gallerie degli Uffizi sono posizionati molto in

alto, e solo in queste occasioni particolari si possono ammirare le affinità tecniche fra Cristofano

dell’altissimo (l’autore della serie gioviana degli Uffizi) e il suo maestro Bronzino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...