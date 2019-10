Sansepolcro, il resoconto del Consiglio Comunale del 23 ottobre 2019

Mercoledì 23 ottobre alle 18:00 si è svolto il Consiglio Comunale di Sansepolcro. La seduta è stata aperta dalle comunicazioni del presidente del Consiglio Lorenzo Moretti che in qualità di delegato allo Sport ha espresso grande soddisfazione per l’ottenimento del titolo di Comune Europeo dello Sport 2021. “Per la nostra città e per tutto il movimento sportivo si tratta di un riconoscimento importante che pone le basi per nuovi percorsi condivisi di crescita” ha commentato Moretti. Lunedì 4 novembre una delegazione dell’amministrazione comunale sarà a Roma al Coni assieme agli studenti del Liceo Artistico per la cerimonia di assegnazione delle targhe organizzata da ACES Europe.

La parola è quindi passata al sindaco Cornioli che ha fatto il resoconto dell’incontro avuto il giorno stesso con i nuovi vertici Anas assieme al sindaco di Pieve S. Stefano Marcelli. Il primo cittadino ha annunciato l’avvio di vari cantieri e in particolare quello sulla tratta comunale della E45 all’altezza del Trebbio. Per il ripristino della ex 3Bis, invece, la situazione appare più complessa a causa di fondi insufficienti e problematiche di progetto che lasciano ipotizzare rallentamenti importanti. Il pressing dei sindaci resterà costante. Le comunicazioni si sono concluse con il racconto della cerimonia di presentazione del Polittico di Matteo di Giovanni, tornato in mostra al Museo Civico.

INTERROGAZIONI – Ciclovia Tiberina (Giorni): il vicesindaco Galli ha presentato i dettagli del progetto che vedrà la realizzazione di 20km di pista ciclabile sul tracciato della vecchia ferrovia collegandosi con Monterchi e quindi con Arezzo, un progetto di più ampio respiro rispetto ad un collegamento con San Giustino; Project financing per pubblica illuminazione (Rivi): il sindaco Cornioli ha spiegato che a causa di situazioni impreviste e di priorità maggiore (lavori alle scuole Centofiori e Collodi), gli uffici non sono stati in grado di focalizzarsi sul project, per il quale tuttavia sono state presentate alcune proposte; Servizio Segreteria e Affari Generali (Laurenzi): il sindaco ha fatto un riepilogo delle vicende che hanno portato alla convenzione con il Comune di Cortona per la nomina del nuovo Segretario Generale dott. Roberto Dottori, segretario esperto e dal curriculum importante. L’amministrazione sta quindi effettuando le opportune valutazioni in merito alla riorganizzazione dei servizi, mentre sulla gara sospesa SIMEL2 non si registrano irregolarità; Lavori ferrovia ex FCU e finanziamento rigenerazione stazione (Andreini e Giunti): Galli ha spiegato che il comune non può fornire un crono programma, non essendo di sua competenza. I contatti con l’assessore Chianella ci sono stati, ma da lunedì in Regione Umbria ci saranno grandi cambiamenti e appena vi sarà modo saranno presi contatti con la nuova Giunta. Il passaggio del Regliarino non può essere riaperto perché il passaggio treni non è interrotto, ma in stato di manutenzione; Presidente Fondazione Piero della Francesca e Casa di Piero (Laurenzi e Giunti): il sindaco spiega che tutti gli enti soci si sono accordati per la nomina di Giovanni Pennacchini, successore di Paola Refice, che sta lavorando al rilancio della fondazione, il cui bilancio è positivo grazie agli sponsor e ad Arezzo che torna ad erogare la quota di 5mila euro dopo 7 anni. La Casa di Piero fin dalla riapertura ha sempre avuto un’impostazione multimediale per i visitatori. Oggi registra 13-14mila accessi all’anno. Gli esperti hanno evidenziato la mancanza di info tecniche per una ricostruzione fedele dello studio di Piero; nuovi posteggi auto Senese Aretina zona Forche (Giunti): il sindaco spiega che si tratta di un incrocio particolare e difficile in un punto molto trafficato della città. Qualsiasi azione dovrà essere frutto di una scelta ponderata nel giusto modo, valutando ogni aspetto non solo tecnico. In commissione sono state effettuate le analisi di diversi scenari, ci saranno poi da reperire risorse.

PUNTI AMMINISTRATIVI – Approvato il punto relativo allo scioglimento della convenzione di Segreteria Generale con il Comune di Capolona e la stipula della nuova convenzione con il Comune di Cortona con astensione delle minoranze. Approvata la Variante N. 8.Quinques al R.U. per modifica alla scheda normativa e di Vas RQ23 “Villa di Gricignano”. Via libera con voto unanime allo schema di convenzione con Regione e Unione dei Comuni per la gestione delle riserve naturali “Alpe della Luna”, “Monti Rognosi”, “Alta Valle del Tevere Monte Nero” e “Bosco di Montalto”.

Il consiglio comunale si è concluso alle 20:30.–

