La scorsa domenica, la presentazione del settore giovanile della pallavolo San Giustino

La Pallavolo San Giustino ha presentato durante la prima di campionato, domenica 20 ottobre 2019, il suo settore giovanile con un grande successo. Sono iniziate a pieno ritmo tutte le attività, con i corsi del Mini Volley (All. L. Benedetti e L. Boncompagni, assistente G.Piombini), Under 14 maschile (All. L. Boncompagni e R. Valla), Under 16 maschile (All. A. Barrese) e Under 16 femminile (All. L. Benedetti e assistente R. Valla). Per quanto riguarda l’Under 14 e 16 maschile bisogna porre un sentito ringraziamento alle realtà locali, Trestina Volley e alla New Volley Borgo Sansepolcro per la collaborazione, grazie alla quale numerosi atleti hanno la possibilità di venire ad allenare usufruendo del palasport, uno spazio sicuramente prestigioso per il settore giovanile. La nostra società sta preparando dei Work out tecnici che coinvolgeranno tutte le realtà con cui collaboriamo ed altre società, invitado a partecipare ragazzi e ragazze.

Nel calderone delle numerose iniziative si è arrivati quasi alla conclusione del primo ciclo di lezioni del Progetto scuola in collaborazione con il plesso della Primaria di San Giustino; per ora hanno partecipato le classi terze, quarte e quinte. Il prossimo mese lo stesso progetto coinvolgerà le prime e le seconde. Importante iniziativa quella de Lo sport che unisce, in collaborazione conl’Associazione Altomare di San Giustino; progetto sportivo per i ragazzi portatori di Handicap che vuole ancora più sottolineare l’impegno sociale che la nostra società ha nei confronti del comune e dei suoi abitanti. A novembre inzieranno i campionati di Under 16 maschile e femminile. I ragazzi della zona rispondono bene a questa iniziativa; la pallavolo ricomincia a prendere piede nel mondo sportivo giovanile anche nel Comune di San Giustino e c’è grande soddisfazione da parte di tutta la società. In merito, il responsabile del settore giovanile Enrico Ligi ha espresso quanto segue:”Siamo arrivati quasi all’inizio di tutti i campionati dei ragazzi e l’obbiettivo che ci siamo prefissati all’inizio di questa bella avventura sta dando i suoi frutti. Tutto il lavoro svolto questa estate nei vari paesi ha portato dei riscontri molto positivi e questo ci lusinga essendo una società nuova, una vera dimostrazione di fiducia. Non puntiamo solamente ad avere risultati sportivi di rilievo ma i nostri punti di forza sono anche gli obbiettivi di crescita e aggregazione di questi ragazzi.” Ricodiamo che il reclutamento dei ragazzi, che tra l’altro sta registrando buoni numeri, è ancora aperto: chi fosse interessato può ricevere tutte le informazioni al Palasport di San Giustino il lunedì e il giovedì dalle 17:00 alle 18:30.



