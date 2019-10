Elezioni regionali a Città di Castello: tutto quello che serve sapere

In vista delle consultazioni di domenica 27 ottobre 2019 per il rinnovo di Presidente e Assemblea legislativa della Regione Umbria, l’Ufficio elettorale ha predisposto alcune misure collegate alle operazioni di voto. In particolare l’apertura Sabato 26 Ottobre 2019 dalle 9,00 alle 18,00 e Domenica 27 Ottobre 2019 dalle 7,00 alle 23,00. La delegazione di Trestina Sabato 26 Ottobre 2019 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Domenica 27 Ottobre 2019 dalle 7,00 alle 23,00. Domenica 27 Ottobre 2019 l’Economato del comune di Città di Castello rimarrà aperto dalle 7,00 alle 19,00 per gli elettori AIRE che sono tornati nel comune di residenza per votare. Sarà sufficiente presentarsi all’Economato del comune con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento per avere diritto ad un rimborso di 77, 46 euro. Inoltre è necessario controllare il possesso e la validità della tessera elettorale. In caso di deterioramento o smarrimento: il duplicato sarà rilasciato previa apposita dichiarazione dell’interessato, in caso di furto: la domanda di duplicato deve essere corredata da denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza; in caso di nuova residenza nel Comune proveniente da altro Comune, bisogna presentarsi muniti della tessera elettorale del Comune di vecchia residenza; in caso di esaurimento degli spazi, bisogna presentarsi con la tessera esaurita. In caso di variazione di indirizzo all’interno del Comune viene trasmesso per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni da incollare nell’apposito spazio all’interno della tessera. Tra le novità, lo spostamento delle sezioni n.42 e n.44. Il Seggio n. 42, precedentemente istituito in loc.Volterrano, è stato trasferito alla Scuola elementare di Morra. Il Seggio n. 44, precedentemente istituito in loc. Lugnano, è stato trasferito alla Scuola elementare di Badia Petroia. Sarà istituito un trasporto per anziani e disabili, che si può prenotare al numero 3397383277 e funzionerà domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30. Per gli elettori che hanno già il timbro sulle tessera la ASL ha predisposto un servizio di certificazione per il voto con accompagnatore. In questi casi il riferimento è il Centro Salute di Città di Castello, telefono 3487770150, dottoressa Caterina Magliocchetti. Tutte le informazioni sulle elezioni sono pubblicate sul sito istituzionale del comune di Città di Castello, sulla Home page e nello speciale Elezioni e Referendum,link https://www.cdcnet.net/archivio10_notizie-e-comunicati_0_4143.html.

P

Mi piace: Mi piace Caricamento...