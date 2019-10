Studiosi ed esperti di livello nazionale riuniti per parlare di scuola e plus-dotazione. in un seminario promosso dalla Fondazione Villa Montesca”.

Gli studenti cosiddetti “ad alo potenziale” o nel linguaggio corrente plus-dotati, sono un elemento rilevante della popolazione scolastica; rappresentano infatti circa il 5% del totale degli studenti in Italia e questa statistica è forse sottostimata a causa dalla difficoltà che si può riscontrare nei genitori e nella Scuola, di una percezione della sussistenza di questa caratteristica dell’apprendimento, alla quale deve seguire un percorso certo e definito di diagnosi.

La ancora incerta percezione del fenomeno ha spinto la Fondazione Hallgarten- Franchetti a riunire venerdì 25 ottobre alle ore 15 presso il Salone Gotico del Museo del Duomo di Città di Castello, studiosi ed esperti di varie discipline per parlare di “Scuola e Plusdotazione: prospettive pedagogiche e ruolo della famiglia e della comunità”. Il programma prevede vari interventi di elevato livello di esperti a livello nazionale che in forme e specifiche diverse intervengono nella pratica dell’accompagnamento di famiglie e ragazzi e sostengono i docenti nell’accompagnare il percorso scolastico dei ragazzi, come si dice in inglese “gifted” cioè dotati di particolari talenti.

Nell’occasione del seminario la Fondazione presenterà in anteprima un progetto europeo che coinvolge diversi Paesi europei volto a creare linee guida europee per la didattica a favore dei ragazzi “gifted” ed ispirate alle esperienze delle scuole della Montesca.Il seminario è rivolto a docenti, genitori, ma anche a tutti coloro che vogliono avere una conoscenza più specifica di questo fenomeno sempre più registrato e diffuso.

Ai docenti e a tutti coloro che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione

