Scuole: lavori all’impianto di climatizzazione della Centofiori di Sansepolcro

Prenderanno il via la prossima settimana, a Sansepolcro, i lavori di efficientamento energetico che interesseranno l’impianto di climatizzazione della scuola dell’infanzia Centofiori. Tale intervento si è reso necessario a seguito di un importante malfunzionamento che ha interessato il vecchio generatore di calore dell’edificio.

La scuola, che ospita bambini nella fascia di età dai 2 ai 6 anni, fu costruita nel 1977 e successivamente ampliata nel 1991. L’intero plesso è stato quindi oggetto di un’importante ristrutturazione a norma di legge nel 2005. Questo nuovo intervento vedrà la sostituzione del generatore di calore con un sistema modulare composto da due caldaie del tipo murale a condensazione, oltre al rifacimento di tutte le linee di adduzione e distribuzione e alla sostituzione di tutti gli elementi terminali di climatizzazione.

La spesa complessiva delle opere ammonta a 109.500,00 euro, di cui 19.500,00 finanziati con fondi propri dell’amministrazione comunale e 90.000,00 provenienti dai contributi statali di cui al D.L. n.34/2019 (DL Crescita) ed il successivo Decreto Direttoriale 10 luglio 2019: “Contributi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni”.

“Si prevede di ultimare le opere nel periodo delle vacanze natalizie in modo da mettere in funzione il nuovo impianto durante il periodo di pausa dell’attività didattica senza arrecare fastidi all’utenza scolastica – spiega Riccardo Marzi, assessore ai Lavori Pubblici – Dopo decine di anni, questa amministrazione è stata in grado di reperire risorse per un intervento sostanziale che ci permetterà di ammodernare uno dei plessi scolastici più importanti della nostra città.”

