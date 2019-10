Nei giorni scorsi la presentazione della formazione di B1 femminile di Città di Castello

La vittoria per 3-2 sul Castelfranco di Sotto nella partita inaugurale del campionato di Serie B1 femminile era stata preceduta, 48 ore prima, dalla presentazione ufficiale del Volley Città di Castello, tenutasi la sera di giovedì 17 ottobre nello spazio all’aperto allestito dal ristorante “Buligame” in piazza Vincenzo Gioberti. Davanti ad autorità, dirigenti e sportivi – e in un clima molto positivo, che ha destato l’interesse dell’elemento novità – il presidente Marco Brozzi ha portato il saluto della società, spiegando che quando si apre un capitolo nuovo gli stimoli sono sempre molti, ma sottolineando anche che giocare a Città di Castello è da una parte un onore e dall’altra una responsabilità particolare, trattandosi di una piazza esigente a livello di pallavolo, disciplina nella quale si è creata una tradizione molto forte. Gli ha fatto eco l’intervento di Graziano Caselli, presidente della Pallavolo Città di Castello, con la quale è nato un rapporto di collaborazione tecnica imperniato sul settore giovanile ed esteso anche alla prima squadra, che dovrà produrre con il tempo risultati importanti su entrambi i fronti. A rappresentare l’amministrazione comunale tifernate c’erano gli assessori Massimo Massetti e Luca Secondi. Massetti, titolare della delega allo sport, ha ripercorso le tappe di un cammino estivo (a tratti anche non agevole) che si è comunque concluso con l’ingresso al Pala Andrea Ioan di una realtà che ha riportato Città di Castello ad alti livelli anche nel volley femminile – cosa che non accadeva da molto tempo – e che ha anche in Luca Secondi, appassionato di questa disciplina, uno dei sostenitori, come lui stesso ha voluto puntualizzare nel suo breve intervento. La parola è poi passata ai presidenti regionale umbro e provinciale perugino della Federazione Italiana Pallavolo, rispettivamente Giuseppe Lomurno e Luigi Tardioli, che hanno accompagnato il loro benvenuto con la certezza di avere una degna rappresentante in un campionato nazionale, capace di tenere alto il nome della regione, che nel contempo garantisce linfa al movimento pallavolistico con l’attività portata avanti nel settore giovanile. Scendendo sul piano tecnico, il direttore sportivo Antonio Leonardi non si è sbottonato più di tanto nel fare pronostici sul ruolo che la squadra potrà recitare, come del resto è nel suo stile, dopodichè le ragazze e i componenti dello staff tecnico – chiamati singolarmente – sono saliti sul piccolo palco allestito per l’occasione, con la sola eccezione dell’infortunato libero Aurora Fiorini, che si era sottoposta all’intervento chirurgico proprio nella mattinata del 17 a Umbertide. L’ultimo capitolo è stato riservato all’allenatore Francesco Brighigna e al capitano Silvia Tosti. Il primo ha rimarcato sul tasso qualitativo del girone C di Serie B1, che si preannuncia livellato verso l’alto e la seconda sull’obbligo di dare sempre il massimo in ogni appuntamento per poter riuscire a ottenere risultati e puntare verso obiettivi che il gruppo è in grado conseguire, purchè abbia la consapevolezza del duro lavoro che l’attende. Proprio come sarebbe avvenuto in campo due sere più tardi a spese del Castelfranco di Sotto, avversaria abituata a non allentare mai la presa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...