Incidente stradale a Sansec ondo, coinvolte due auto. Rallentamenti al traffico per oltre un’ora

Oggi alle ore 12,30 circa in Via della Resistenza nel centro abitato della frazione di San Secondo, si è verificato un incidente stradale. Una Fiat Panda condotta da un uomo di 44 anni, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Città di Castello, tamponava una Lancia Y condotta da una ragazza di 18. Entrambi i conducenti, residenti nel Comune di Città di Castello, rimanevano illesi. Il traffico subiva rallentamenti per circa un ora, il tempo necessario ai rilievi di legge da parte della Polizia Municipale e la rimozione dei veicoli dalla sede stradale.

