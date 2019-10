Illuminazione pubblica a Sansepolcro: Rivi (Lega) “investimenti ancora in alto mare, attuale sistema obsoleto e costoso”

P“L’impianto costa all’anno oltre 485 mila Euro di energia elettrica e circa 35 mila di manutenzione, ma sembra non essere fra le priorità dell’Amministrazione! Durante l’ultimo Consiglio Comunale è stata discussa l’interrogazione in merito allo stato dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune e la risposta del Sindaco Cornioli non è stata soddisfacente. L’impianto di pubblica illuminazione del Comune è obsoleto, inefficiente, soggetto a ripetuti guasti e questo causa continui black out in molte zone della Città. In più, c’è da sottolineare che il costo da sostenere è alto, pari a 485 mila euro annui (iva compresa) per energia elettrica e 35 mila euro annui più iva per manutenzione. Dopo circa 3 anni e mezzo di tempo perduto dall’Amministrazione per lavorare ad un progetto di finanziamento complesso e macchinoso, mai raggiunto, tutto sembra ancora in alto mare. Avevamo suggerito, invece, una convenzione con Consip evitando la perdita di tutto questo tempo e risorse sul fronte del personale, come fatto da molti comuni di Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, che hanno ottenuto ottimi risultati. Il risparmio che si potrebbe ottenere da un ammodernamento dell’impianto è enorme, basti pensare che anche un minimo 20 % corrisponderebbe a quasi 100 mila euro all’anno, oltre che ad una minore manutenzione. Ovviamente il risparmio sarebbe minore per i primi anni, in quanto il soggetto che si prenderebbe in carico l’impianto dovrebbe rientrare negli investimenti da fare. Ammodernare completamente l’impianto, inoltre, permetterebbe anche di valorizzare attraverso un’adeguata cura della luce gli spazi più belli della nostra Città, come ad esempio la Piazza e il Corso. In conclusione, oltre ad un impianto obsoleto, inefficiente e fatiscente, continuiamo a sostenere costi inutili e facilmente abbattibili. Alessandro Rivi (Consigliere Lega Comune di Sansepolcro)

