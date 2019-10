Elezioni regionali: tutti i numeri di Città di Castello, con Luisa Zappitelli che guida la pattuglia dei 15 ultracentenari tifernati

Anche questa volta Luisa Zappitelli ci sarà. Nella puntata di ieri, mercoledì 23 ottobre 2019, della popolare trasmissione Rai Porta a porta, Luisa Zappitelli ha confermato la sua intenzione di andare a votare domenica 27 ottobre per il rinnovo del Presidente e dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria e di superare il suo record di elettrice instancabile dal plebiscito del 1946 ad oggi. L’Ufficio Elettorale del comune di Città di Castello dove risiede conferma la circostanza e aggiunge che se l’elettrice più anziana rimane Maria Luisa Zeppitelli, la nonna dei record con 107 candeline al suo attivo, è in buona compagnia con altri 15 ultracentenari, 13 femmine e 2 maschi. L’elettore più giovane invece compirà gli anni proprio domenica. In vista dell’apertura delle urne domenica 27 ottobre 2019 dalle 7.00 alle 23.00, a Città di Castello saranno 32028 i tifernati che potranno scegliere il nuovo governo regionale, di questi oltre mille in più sono donne, 16613 contro 15415. La matricole, i cittadini cioè che esercitano per la prima volta questo diritto, sono 143, ma qui in vantaggio sono i ragazzi 73 a 70. Per quanto riguarda i seggi: sono 54, più 2 seggi speciali all’ospedale e presso le Opere Pie Muzi Betti. Il seggio più piccolo a Petrelle ha 43 elettori e il più grande 865 iscritti, è il numero 35 presso la scuola elementare di Promano. L’Ufficio elettorale del comune ha già messo in moto la macchina organizzativa per le elezioni: sarà istituito un trasporto per anziani e disabili, che si può prenotare al numero 3397383277 e funzionerà domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30. Per gli elettori che hanno già il timbro sulle tessera la ASL ha predisposto un servizio di certificazione per il voto con accompagnatore. In questi casi il riferimento è il Centro Salute di Città di Castello, telefono 3487770150, dottoressa Caterina Magliocchetti.Tutte le informazioni sulle elezioni sono pubblicate sul sito istituzionale del comune di Città di Castello, sulla Home page e nello speciale Elezioni e Referendum,link https://www.cdcnet.net/archivio10_notizie-e-comunicati_0_4143.html.

