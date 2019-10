ALTROCIOCCOLATO 2019: la manifestazione culturale torna dal 25 al 27 ottobre a Città di Castello

Artigiani cioccolatieri che lavorano cacao equo, storie e progetti di economia solidale, momenti di incontro culturale, artistico e musicale con tanti eventi e laboratori dedicati anche ai più piccoli.

Tre coloratissime piazze per raccontare, vivere, fare un altro mondo possibile.

Altrocioccolato diventa maggiorenne e celebra questo traguardo ancora a Città di Castello (PG), con una nuova edizione che dal 25 al 27 ottobre 2019 animerà l’autunno umbro. Protagonisti i sapori del cioccolato equo e solidale, quello buono davvero, quello che sostiene le economie solidali e il commercio equo a partire dalla difesa dei diritti dei produttori. Tre giorni di grande festa assolutamente da non perdere che, partendo dalla passione per il mondo del cacao e del cioccolato equo e solidale, abbracciano le più ampie tematiche della sostenibilità ambientale e della sensibilizzazione verso stili di vita e di consumo alternativi.

Una proposta, quella dell’Associazione Umbria Equosolidale, l’Associazione delle Organizzazioni Umbre del Commercio Equo e Solidale, non solo gastronomica ma anche e soprattutto culturale, rivolta a grandi e bambini, che intende informare e sensibilizzare il grande pubblico sulle modalità per RACCONTARE, VIVERE E FARE un’altra economia. Così, fra un assaggio di ottimo cioccolato artigianale e uno di street food a Km zero e bio, nelle piazze di Città di Castello si parlerà anche di beni comuni, di cura del territorio e del pianeta, di accoglienza e tolleranza, facendolo anche tramite linguaggi diversi e originali, per scoprire come abitare il pianeta con più consapevolezza sia non solo possibile, ma necessario.

ALTROCIOCCOLATO è e rappresenta anche per questo uno dei più importanti eventi culturali dell’economia solidale e sostenibile nel panorama nazionale, e probabilmente il più importante sul territorio umbro. Anche per questo è all’interno della tre giorni che si svolgono le Giornate Regionali del Commercio Equo e Solidale, denominate VIVERE EQUO, promosse e supportate dalla Regione Umbria attraverso la LR 3/2007, tra le prime leggi regionali in Italia che riconoscono e sostengono il commercio equo e solidale.

La manifestazione sarà divisa in aree tematiche all’interno del centro storico tifernate: Piazza Matteotti ospiterà come di consueto il mercato dei cioccolatieri e le botteghe equo solidali umbre con i prodotti delle principali centrali italiane di importazione del Commercio Equo, mentre in Largo Gildoni lo street food Km zero e il palco dedicato agli spettacoli ed eventi musicali daranno vita a uno spazio urbano di convivialità e di festa per tutto il weekend. Piazza Gabriotti sarà invece dedicata ai laboratori per bambini e all’artigianato etico ed ai produttori dell’economia solidale italiana e locale; in Piazza Fanti, la nuova piazza “Cult” di Altrocioccolato, si alterneranno convegni, incontri, dibattiti, mostre, proposte interattive. In Corso Vittorio Emanuele, infine, gli stand delle associazioni in collaborazione con l’associazione Pro Centro di Città di Castello.

Una curiosa novità sarà la presenza della web radio ufficiale della manifestazione, “Lautoradio”, che trasmetterà in diretta da Piazza Fanti seguendo tutti gli eventi e trasmettendo approfondimenti per conoscere gli ospiti della kermesse. Tra i nomi più attesi, quello del giornalista Angelo Mastrandrea, dello scrittore Angelo Ferracuti e di Christian Raimo con il progetto “Grande come una città”.

Per quanto riguarda gli ospiti internazionali, fra i produttori di commercio equo e solidale Altrocioccolato avrà il piacere di ospitare le donne palestinesi di AOWA (Association of Women’s Action, Ramallah) con un appuntamento previsto per la mattina del sabato con tanto di assaggi di gusti e aromi palestinesi. L’incontro è parte di un ampio progetto, “Bee the Change”, per il rafforzamento del settore apistico e a sostegno della filiera delle piante aromatiche e officinali per lo sviluppo socio-economico della Palestina. L’evento aprirà inoltre l’assemblea autunnale di Equo Garantito, che ospiterà operatori del commercio equo provenienti da tutta Italia.

Grande attenzione anche per i bambini con una piazza tutta dedicata ai laboratori, come “TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI” – Esperienze di sé e dell’altro che, attraverso suggestioni multisensoriali, porta i più piccoli alla scoperta del valore della relazione con l’altro per sviluppare un’immagine positiva di sé. Ospite speciale di questa edizione sarà l’illustratrice Manuela Mapelli, con la sua mostra+laboratorio “COLORA LE PIAZZE”, un progetto itinerante nato dall’idea di trasformare cartelli e striscioni da manifestazione in poster illustrati che coloreranno piazza Gabriotti e faranno riflettere su tanti temi di attualità. Non mancheranno anche i consueti appuntamenti con le letture animate a cura dell’associazione Grow Hub.

La musica e l’arte di strada daranno come ogni anno il loro colorato contributo all’atmosfera di festa che si respira nelle piazze della Città: il pubblico assaggerà generi sonori variegati portati da artisti senza frontiere come il collettivo di cumbia Los3Saltos e i Ras Tewelde, band Reggae e gruppo di punta della serata di sabato, conosciuto ed apprezzato non solo in Italia ma anche in ambito internazionale.

Sul sito www.altrocioccolato.it e sulla pagina Facebook @altrocioccolato sarà possibile consultare il programma integrale della manifestazione.

Altrocioccolato 2019 è realizzato grazie al supporto di Regione Umbria, Comune di Città di Castello, Scuola Bufalini, Sogepu, Il Lombrico Felice e in collaborazione con Equo Garantito, Terra Nuova, Banca Etica, B+ Coop. Sociale, sostenitori della manifestazione. Fondamentale contributo è infine quello delle Botteghe Umbre del Commercio Equo e Solidale: La Boteguita di Città di Castello, Il Colibrì di Umbertide, Monimbò di Perugia e Terni, Ponte Solidale di Ponte San Giovanni e Piano Terra di Orvieto.

