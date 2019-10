Venerdì 25 ottobre assemblea pubblica del tennis club Anghiari

Il Consiglio Direttivo del Tennis Club Anghiari informa che è stata indetta una pubblica Assemblea per il giorno di Venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 21 presso la Sala della Misericordia di Corso Matteotti ad ANGHIARI (a fianco del parcheggio sotto le mura). L’Assemblea è aperta a tutti: Soci ed ex Soci del Club, sportivi simpatizzanti, amici, familiari, a chiunque voglia intervenire per partecipare a nuove iniziative. L’intento è – adesso che finalmente esiste una struttura coperta – individuare insieme prospettive, eventi ed idee per il futuro del TCA. L’associazione Tennis Club Anghiari è sorta nel 1973 ed in oltre 45 anni di presenza nel territorio ha saputo proporsi in maniera originale con numerose manifestazioni a carattere sociale ed educativo rivolte ai ragazzi e al mondo degli adulti. Da quest’anno il sodalizio è riuscito nell’intento di realizzare un’infrastruttura coperta che permetterà di svolgere attività anche nei mesi invernali.

