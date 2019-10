Successo per la quindicesima edizione di sapori e mestieri – brisce de Corposano

Sapori autentici, artigianato locale oltre alle arti e ai mestieri che da sempre rappresentano le tradizioni locali. Sono stati questi i protagonisti che nel week-end hanno animato il centro di San Giustino e la splendida cornice di Castello Bufalini per Sapori e Mestieri – Brisce di Corsposano. Un successo confermato anche dalla folta presenza di pubblico che durante tutta la due giorni ha raggiunto il centro del paese per poter visitare gli stands espositivi ed enogastronomici presenti all’interno della fiera e che ha potuto assistere alle tante iniziative che si sono combinate tra loro facendo da cornice alla manifestazione. Un percorso completo, quello di Sapori e Mestieri, che dalla cultura, con mostre musiche e danze, passa alla riscoperta delle tradizioni e dei prodotti tipici che il territorio offre. Protagoniste indiscusse sono state le “brisce de Corposano”, le autoctone castagne coltivate nella frazione del Comune e tra le più rinomate della Regione Umbria, presenti all’interno dello stand dell’associazione Vivere in Corposano la cui finalità, da sempre, è la promozione di questo prodotto e della frazione montana da cui esso proviene. L’evento si è poi concluso domenica sera all’interno della splendida residenza nobiliare tardo rinascimentale di Castello Bufalini, già protagonista durante la due giorni per l’esposizione dei mestieri presenti in fiera, con lo show cooking presentato dallo Chef e collaboratore dell’Università dei Sapori, Cristiano Minelli. Lo Chef ha dapprima presentato la preparazione di un risotto su brodo di zucca e tartufo altotiberino per poi dare il via alla degustazione con dei finger food di prodotti provenienti dalle aziende agricole locali per la promozione della filiera corta.

