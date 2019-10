“Si parla di Cuore”, sabato conferenza stampa di presentazione del progetto

Il Soroptimist International d’Italia Club di Sansepolcro ha organizzato la conferenza “Si parla di Cuore” a Sansepolcro presso Palazzo Alberti sabato 26 ottobre alle ore 17,00, patrocinata dal Comune di Sansepolcro e Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

“Si Parla di Cuore” è una campagna di informazione, promossa dal Soroptimist International a livello nazionale, sulla Salute e Medicina di genere ed in particolare sui rischi legati alle malattie cardiovascolari nel sesso femminile. L’obbiettivo è di sensibilizzare ed educare alla prevenzione dell’infarto e delle malattie cardiovascolari, promuovendo la consapevolezza dei fattori di rischio in tali malattie e offrendo indicazioni per un miglioramento delle abitudini di vita. Tra i relatori dopo i saluti di Monica Cenni , Presidente del Soroptimist di Sansepolcro, Giovanni Falsini (Cardiologo Ospedale di S.Donato Arezzo), Paolo Sereni (Chirurgo Cardiovascolare Ospedale di S.Donato Arezzo).

Tutta la popolazione è invitata.

