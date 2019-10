Pallavolo serie B/M: Gianmarco Cioffi (Città di Castello) “emozione, per l’esordio ma anche tanta voglia di migliorare”

Sono ripresi ieri gli allenamenti della Job Italia Città di Castello in vista del secondo impegno stagionale e primo tra le mura amiche del Pala Joan. Sabato prossimo infatti arriverà a Città di Castello la forte Arno Pallavolo di Castelfranco di Sotto (inizio ore 21,00), nettamente vincente all’esordio per 3-0 in casa contro il San Marino. Marco Bartolini e Micro Monaldi hanno preso nota di tutto quello che è andato bene nella vittoria contro il Monteluce ma anche degli aspetti da migliorare, soprattutto in termini di errori diretti e gestione dei momenti difficili della gara. I biancorossi hanno dimostrato di avere ottime potenzialità per alcuni tratti dei set quando cioè l’attenzione è rimasta alta.

All’esordio in serie B uno dei migliori è risultato essere il libero della Job Italia, Gianmarco Cioffi: chiamato costantemente in causa dal servizio dei perugini, Cioffi ha ricevuto ben 34 palloni con il 38% di positività e 47% di efficienza e 3 soli errori. Insomma un bel debutto come ammette lo stesso libero tifernate:<<Siamo felici per come sia andata la partita, soprattutto per il quarto set perchè, per come si era messo, non era facile ribaltarlo e vincere al quinto per tornare a Castello con due punti importanti e partire col piede giusto. Prenderemo quello che di buono è venuto dalla gara di Monteluce per continuare a lavorare duramente grazie ai consigli di Marco Bartolini e Mirco Monaldi. Per me ed altri miei compagni è stata una grande emozione esordire in serie B, l’inizio di una nuova avventura, in un campionato di categoria superiore. Devo dire che abbiamo gestito abbastanza bene queste emozioni e per migliorare sia il gioco che l’approccio, cercheremo anche di accettare dei consigli dai nostri compagni che hanno calcato più volte questi campi ed anche quelli di serie A>>.

