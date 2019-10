Matteo Salvini in Altotevere: ecco tutte le tappe del leader della Lega

Chiusura della campagna elettorale con il ‘botto’

per la Lega in Altotevere. Venerdì 25 ottobre il senatore e segretario

federale Matteo Salvini sarà nel comprensorio a nord dell’Umbria per

l’intera giornata. Il primo appuntamento è fissato per le 9,30 quando

insieme alla candidata alla carica di presidente della Regione,

Donatella Tesei, e con l’onorevole della Lega Riccardo Augusto

Marchetti, incontrerà gli imprenditori tifernati. A partire dalle 11,

nella sede di TTI in via Carlo Marx 4, si terrà un summit organizzato da

Confagricoltura e TTI per un confronto con la senatrice Donatella Tesei,

sul tema della costruzione di un nuovo modello per l’agricoltura in

Umbria. “All’appuntamento – spiega il deputato Riccardo Augusto

Marchetti – interverrà anche Matteo Salvini”.

La mattinata terminerà nel comune di Umbertide, con un pranzo a Corlo

nel ristorante Adamo. Alle 15 Salvini, sempre in compagnia di Marchetti,

si sposterà a San Giustino per il taglio del nastro con i militanti

della sede della Lega, situata in via Umbria 12. Al termine tutti in

piazza del Municipio per un comizio e aperitivo. Alle 17, infine, come

ultima tappa della lunga giornata in Altotevere Salvini sarà nella

discoteca “Formula”, in via Aldo Bologni, per il comizio di chiusura

della campagna elettorale.

