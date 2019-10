Il racconto di storie europee: appartenenza, pensiero crtico e rispetto al centro di E.CO.R promosso dal polo tecnico Franchetti-Salviani

Il Polo Tecnico Franchetti-Salviani ha ospitato la seconda mobilità del progetto ERASMUS+ E.CO.R. – “Europe’s COmmon Roots in a peer intercultural education” finanziato dall’Unione Europea e proposto dalla Commissione Europa del Polo Tecnico insieme alle scuole dei paesi

partner Spagna, Romania, Turchia individuati tramite la piattaforma e-Twinning.

Il progetto partendo dalla riflessione sulle radici comuni dell’Europa propone una educazione Interculturale tra pari, con l’obiettivo di favorire negli studenti l’autostima e la motivazione allo studio, stimolare il pensiero e l’apprendimento critico, sviluppare il rispetto verso altre culture e il

senso di appartenenza all’Europa, promuovendo l’uso della lingua inglese come strumento di comunicazione.

L’attività combina un momento più teorico, incentrato sulla ricerca e analisi comparativa di storietradizionali europee e non europee, con una parte applicativa che prevede la realizzazione e la stampa di un volume di racconti.

Dopo la 1^mobilità in Spagna, in cui i 60 studenti e docenti partecipanti hanno analizzato la metodologia per l’analisi dei racconti, è stata la volta di Città di Castello con l’approccio alla “Grafica illustrativa” e all’assemblaggio e stampa di una raccolta di racconti.

Nel corso della settimana tifernate molteplici sono state le attività con workshop presso gli attrezzati laboratori del Franchetti-Salviani, incontri con gli esperti Andrea Cavargini e Giampaolo Tomassetti, visite alla tipografia storica “Grifani Donati”, alle Collezioni Burri, alla Mostra Nazionale del Fumetto, alle industrie grafiche Cartoedit Litograf e Petruzzi, con saluto dell’assessore comunale Rossella Cestini e consegna finale degli attestati.

Molto fattiva la collaborazione dei docenti Biagioli, Mariotti, Mariucci, Nasi, Nicolucci, Nucci, Pierucci coordinati dalla prof.ssa Ofelio e degli studenti Ambrogi Veronica, Mancini Flavia,

Pennacchini Laura, Zambri Rachele, Calderini Tommaso, Lezzoum Zineddine, Quartucci Matteo, Zanganelli Dennis, Gherman Lucian, Masciarri Michele, Stoner Nicolas, Mannalà Sonia, Romeo Leonardo, Aloigi Cristiano, Valentini Elena, Lucchetti Yuri, Salimbeni Daniele, Moudaber Islam, Naranjo Rodrigo e Pazzagli Gregorio.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico prof.ssa Valeria Vaccari che ha sottolineato sia la novità della progettazione europea come strumento per allargare le possibilità formative offerte agli studenti, ringraziando tutto il personale della scuola e gli studenti coinvolti, sia

la diversità delle metodologie utilizzate quali team work, peer to peer, brainstorming, workshop, role play, team building, che permettono un coinvolgimento attivo dei ragazzi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...