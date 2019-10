Per il terzo anno consecutivo, su iniziativa della Società Rionale Prato il Presidente Domenico Duchi, comunica, che venerdì 25 ottobre alle ore 21,00, sarà celebrata una messa per ricordare i defunti del Rione Prato nella chiesa di Santo Spirito in Via San Florido.

Sarà don Alberto Gildoni ad officiare la funzione religiosa in commemorazione dei defunti dello storico rione.

