Montone –  Edilizia residenziale sociale, c’è ancora tempo per partecipare al bando del Comune 

C’è tempo fino al 2 novembre per chiedere l’assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale sociale(ERS) pubblica al Comune di Montone.

A ricordare che mancano pochi giorni alla scadenza del bando di concorso, pubblicato dall’amministrazione per la formazione di una graduatoria per accedere alle case popolari, è l’assessore delegato all’edilizia residenziale pubblica.

Secondo quanto prescritto dal bando, il nucleo familiare avente diritto all’assegnazione è la famiglia, come risultante dai registri dell’anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si considerano legalmente separati coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella della pubblicazione del bando. Non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente all’estero, anche se non legalmente separato.

Nell’elenco dei vari requisiti soggettivi, previsti dalla legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., particolare attenzione è data alla voce dove si precisa che, per l’assegnazione, gli aspiranti devono avere una capacità economica del nucleo familiare, valutata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2019), non superiore a 12 mila euro.

Nel bando è richiesta, anche, la residenza anagrafica o l’attività lavorativa stabile ed esclusiva, da almeno cinque anni consecutivi, nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune.

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario compilare l’apposito modello, scaricabile sul sito internet www.comunemontone.it o reperibile presso gli uffici del Comune.

La documentazione, con allegata la copia di un documento di identità, potrà essere spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata direttamente all’ufficio comunale competente o inviata mediante PEC all’indirizzo comune.montone@postacert.umbria.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...