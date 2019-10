Lavori pubblici a Sansepolcro: concluse le asfaltature, installati i lampioni alla nuova rotatoria

Le opere di manutenzione alla viabilità comunale a Sansepolcro si avviano alla fase conclusiva. I lavori, che rientrano nel piano asfalti 2019 programmato dall’amministrazione comunale, hanno visto il ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza di varie tratte del territorio.

Tra gli interventi principali, la fresatura e la nuova asfaltatura, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale. Le opere di sistemazione hanno riguardato le seguenti strade: V.le Francini-via Galileo Galilei, Via Visconti, Via T. Nord, Via S. Pertini, Via L. il Magnifico, P.zza S. Flora e Lucilla, strada comunale di Pocaia di sotto; gli ultimi interventi in cantiere riguardano la strada comunale per S. Martino Montedoglio, attualmente in corso, oltre a Via D. Alighieri e la strada per la frazione Montagna.

Assieme alle asfaltature, le opere pubbliche hanno visto inoltre l’attivazione dell’impianto di illuminazione nella nuova rotatoria di Via Bartolomeo della Gatta. Un intervento che di fatto va a concludere il progetto di messa in sicurezza dell’area ex Foro Boario avviato la scorsa estate dall’amministrazione.

“Attraverso un piano asfalti triennale, abbiamo rifatto il manto stradale sulle principali strade della città garantendo sicurezza e decoro – spiega l’assessore Riccardo Marzi – Il piano dei lavori ha inoltre compreso una serie di opere al di fuori del centro urbano. Dunque una mole importante di interventi di messa in sicurezza redatta assieme all’Ufficio Lavori Pubblici, che ringrazio come sempre per il grande impegno. A questi va ad aggiungersi poi il nuovo impianto di illuminazione nella rotatoria di Via Bartolomeo della Gatta, dove sono stati installati fari led di ultima generazione.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...