Giovedì 24 ottobre alla biblioteca “Carducci” la presentazione del libro Francesco di Frankie Hi-nrg mc “faccio la mia cosa”

Giovedì 24 ottobre alle ore 18 la biblioteca “Carducci” di Città di Castello ospiterà Francesco Di Gesù, in arte Frankie Hi-nrg mc,il noto rapper e personaggio di spettacolo che a Città di Castello ha trascorso una parte importante della propria vita, umana e artistica. In questo “ritorno a casa”, presenterà il suo primo libro, l’autobiografia “Faccio la mia cosa” edita quest’anno da Mondadori: storia di un ragazzo di provincia che attraverso la scoperta di un genere musicale – e soprattutto dei valori che questo rappresenta – arriva a “prendere la parola” e a parlare al mondo.

In controluce, l’evoluzione del rap e dell’hip hop, nuovo linguaggio che dalle periferie americane diventa moda e successo, ma che per lui è soprattutto impegno sociale. Come in “Fight da faida”, con cui finisce il libro e inizia la sua carriera: un inno di denuncia che il mensile “Rolling Stone” ha classificato come migliore canzone rap della storia della musica italiana.

A rendere speciale la presentazione il ritorno di amici e collaboratori dell’artista, che assieme a lui hanno mosso i primi passi proprio a Città di Castello. Inoltre sono previsti momenti di visual, letture e sezione musicale, rigorosamente a sorpresa.

Conduzione e coordinamento di Giuseppe Sterparelli, DJ sample: Gabriele Bianchini, visual: Andrea Lensi, Letture: Alessandra Chieli.

