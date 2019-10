Festa DPC: iniziativa sulle regionali 2020 in Toscana. M5S, PD e Lega si confrontano in un dibattito pubblico con esponenti regionali su temi vitali per la Valtiberina

Torna la festa dei Democratici Per Cambiare, con una prima iniziativa venerdì 25 ottobre alle 21:30 nella sala del Consiglio Comunale sulle elezioni regionali del 2020 in Toscana. Quest’anno la festa sarà costituita da 3 iniziative distribuite in 3 settimane ” abbiamo scelto questa formula per rendere più duraturo il dibattito politico in città e dare più rilievo ad ogni evento ” così interviene Francesco Del Siena, coordinatore del movimento ” iniziamo con un’iniziativa che vuol creare dibattito intorno ad un’importante scadenza che riguarderà tutti noi cittadini di Sansepolcro ma anche della Valtiberina, le regionali 2020 in Toscana. In vista di queste elezioni, abbiamo invitato gli esponenti delle maggiori forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale a venire a confrontarsi su temi che stanno a cuore ai nostri concittadini e che riteniamo vitali per la nostra popolazione e il nostro territorio, quali Sanità, rifiuti e rapporti con la nostra Valtiberina. Ringraziamo le personalità che hanno risposto a questo invito e che parteciperanno al nostro confronto, che sono Giacomo Giannarelli per il Movimento 5Stelle, presidente del gruppo consiliare nel Consiglio Regionale; Vincenzo Ceccarelli per il Partito Democratico, assessore alle infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative; la Lega che parteciperà con un suo consigliere regionale.

Inoltre sarà possibile per tutti i cittadini presenti fare domande ai relatori.

Moderatore dell’incontro sarà Claudio Roselli, noto giornalista locale, che ha accettato il nostro invito di gestire il dibattito.

Riteniamo che questa iniziativa possa essere un bel momento di confronto sul presente e il futuro del nostro territorio, che sono strettamente legati alle scelte regionali “.

