Ex FCU, scatta l’interrogazione parlamentare della Lega

L’onorevole Edoardo Rixi, responsabile nazionale Trasporti e Infrastrutture della Lega, è stato in visita a Città di Castello. Accompagnato dall’onorevole Riccardo Augusto Marchetti. Rixi ha voluto capire e conoscere da vicino l’annosa questione della ex Fcu, parlando anche i rappresentanti del comitato dei Pendolari Stufi, rappresentato da AnnalisaCosta, e con il Mosaico, con Carlo Reali, i quali hanno spiegato tutte le difficoltà della ferrovia. I rappresentanti nazionali della Lega hanno visitato la galleria della Guinza, osservando da vicino anche la E45, parlando poi con i rappresentanti del comitato «Apriamo la Guinza» e di «E45punto2».

Dopo qualche giorno la Lega, tramite il deputato Rixi ha deciso di presentare una interrogazione parlamentare proprio sulla viabilità dell’Altotevere.

«Quali interventi urgenti il Ministro intenda adottare per garantire la funzionalità e l’efficienza del sistema stradale e ferroviario Umbro, con particolare riferimento ai corridoi E45 e Ferrovia Centrale Umbra, assicurando un livello di servizio adeguato sulla rete viaria con completamento dei cantieri in corso e riapertura definitiva dei viadotti ancora chiusi?». Si chiede l’onorevole Rixi.

Marchetti, invece, evidenzia come «Dalle parole passiamo ai fatti: vogliamo che la Fcu torni ad essere un punto di riferimento per gli altotiberini».

