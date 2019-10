Diga Montedoglio, domani alle ore 11 consegna ufficiale del cantiere per l’inizio dei lavori

In seguito all’aggiudicazione dei lavori per gli interventi di ripristino dello sfioratore della diga di Montedoglio, domani, mercoledì 23 ottobre, il cantiere per l’inizio dei lavori verrà ufficialmente consegnato alla ditta ternana Krea Costruzioni.

La consegna del cantiere si svolgerà alle ore 11.00 presso lo sbarramento della diga di Montedoglio sul fiume Tevere nel comune di Anghiari, in località Motina (coordinate satellitari 43°35’26.4 N 12°02’52.9 E).

Saranno presenti gli assessori regionali all’agricoltura della Toscana, Marco Remaschi, e dell’Umbria, Fernanda Cecchini, e il presidente di Ente Acque Umbre-Toscane Domenico Caprini.



