Cooperare in Palestina, il ruolo delle donne per lo sviluppo: incontro pubblico al Cinema Astra

Giovedì 24 ottobre 2019, a partire dalle ore 16:30, presso il Cinema Teatro Astra si terrà l’incontro pubblico “Cooperare in Palestina, il ruolo delle donne per lo sviluppo economico locale”. Il territorio di San Giustino avrà così la possibilità di incontrare le donne palestinesi dell’associazione AOWA impegnate nel progetto di cooperazione “BEE THE CHANGE”, progetto promosso dalla Regione Umbria grazie al finanziamento dell’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.Si tratta di un’occasione importante per mettere a confronto le modalità di promozione delle risorse e dei prodotti locali per farsi promotori di processi di sviluppo locale sostenibili. Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale.

