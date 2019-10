Cin[ETICA], L’umo, l’ambiente e le sfide della vita. Al cinema Aurora dal 24 ottobre

“Cin(ETICA), l’uomo, l’ambiente e le sfide della vita” – rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Progetto Valtiberina, in collaborazione con il Comune di Sansepolcro e Cinema Nuova Aurora, invita gli spettatori a vivere un esperienza di confronto ed arricchimento reciproco vivendo il cinema come mezzo di comunicazione piacevole ed efficace.

La formula del Cine Forum, alla quale ci siamo ispirati, prevede l’intervento durante ogni differente proiezione di ospiti che ci guideranno, con una presentazione di apertura e un dibattito finale, attraverso le differenti tematiche di film scelti.

Prendendo in prestito le parole del regista e critico cinematografico Jean-Luc Godard: <<La fotografia è verità, e il cinema è verità ventiquattro volte al secondo>> ognuna delle quattro pellicole tratterà una tematica differente ed estremamente attuale: cambiamenti climatici che già tutti stiamo toccando con mano, gli impatti che l’uomo ha sull’ambiente che lo circonda, le coraggiose scelte che la vita pone di fronte a molti, le necessità e problematiche dei nostri ragazzi in età scolare.

La locandina che troverete in allegato e tutto il materiale divulgativo dell’evento è stato realizzato dai ragazzi del Liceo Artistico di Sansepolcro che hanno riportato su carta la loro personale interpretazione della nostra idea.

Le quattro proiezioni saranno:

Giovedì 24 ottobre – “Antropocene”

Giovedì 7 Novembre – “Amaranto”

Giovedì 21 novembre – “La fattoria dei nostri sogni”

Giovedì 12 dicembre – “Dolcissime”

Il film protagonista della serata inaugurale sarà “Antropocene – L’epoca umana” e nostro ospite ed anfitrione sarà Cavalier Valentino Mercati, fondatore di Aboca spa ed esperto oratore molto attento e coinvolto in tematiche ambientali.“Antropocene – L’epoca umana” è un documentarioricco di immagini splendide e significative, racconta quello che sta accadendo da metà del XX° secolo: in seguito a profondi e duraturi cambiamenti siamo entrati nell’epoca dell’antropocene, una fase della scala geologica in cui l’uomo ha portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali.

Ogni serata avrà inizio alle ore 21.00 presso il Cinema Nuova Aurora in Via Piero della Francesca, 47 Sansepolcro. L’ingresso non necessita di prenotazione ma sarà gestito in maniera autonoma dalla biglietteria del cinema stesso senza sovrapprezzi rispetto ai normali ticket d’ingresso.

