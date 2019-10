Andrea Lignani Marchesani (Fd’I) “La sentenza del TAR apre inquietanti interrogativi sui futuri assetto regionali: tempi biblici e nuovi assetti normativi rendono incerta l’espansione di So.Ge.Pu”

“Non sono bastati quattro anni di burocrazie e carte bollate per avere certezze sul servizio rifiuti dell’Alta Umbria e sulle possibilità per So.Ge.Pu. di intraprendere una proficua politica espansiva territoriale . Resta il ricorso al Consiglio di Stato ma certo non e’ facile prevedere investimenti e pianificare il futuro senza certezze di un ampliamento dell’area geografica su cui operare. Inoltre il mutato quadro normativo che ha soppresso gli Ambiti Territoriali Integrati non rende certa la possibilità di indire una nuova gara con la stessa dimensione territoriale. Una patata bollente di lungo periodo in pratica che estende il suo orizzonte anche alle future amministrazioni sia regionale che comunale con in ballo interessi politici e territoriali che possono pericolosamente contaminarsi. Nell’immediato e’ bene fare chiarezza su possibili cambiamenti nei servizi agli utenti e sulle tariffe: all’uopo e’ stata depositata un’interrogazione sull’argomento qui riportata.”

