“Tiferno Comics Fest & Games”: 5000 visitatori nel week end

Il “Tiferno Comics Fest & Games” del 19/20 ottobre ha superato ogni aspettativa portando nel centro storico della città oltre 5.000 visitatori provenienti da tutta Italia.

Grande soddisfazione dunque per gli “Amici del Fumetto” e per tutti i co-organizzatori di questo straordinario evento: la “BHC” di Rimini, la Scuola di Fumetto “Jack Kirby” di Orvieto, la “Biblioteca delle Nuvole” di Perugia e l’associazione ludico culturale “Peter Pan” (coadiuvata da tante altre associazioni tematiche del territorio) vogliono ringraziare i tanti intervenuti per aver contribuito con la propria presenza al grande successo di questa edizione.

Una “2 giorni” di mostre, spettacoli, dimostrazioni, incontri, convegni, mostra/mercato, dj set, e… cosplayers!

Sono stati infatti proprio loro, i maghi del travestimento, ad animare e divertire il pubblico durante il Cosplay Contest di domenica 20 ottobre, con i loro abiti e le loro esibizioni ispirate ai più noti personaggi dei cartoon, dei manga, dei videogames e delle grandi saghe cinematografiche.

I vincitori di quest’anno, che hanno sbaragliato i concorrenti per l’alta qualità dei costumi e delle interpretazioni sono stati: Miglior Cosplay Uomo, Cristian Buraccioni con il personaggio Anime “Inosuke”, tratto dalla serie Demon Slayer; Miglior Cosplay Donna, Federica Biagiotti con Grimilde,tratto da Biancaneve; Premio Speciale a Giulia Montenovo, con il personaggio “Ahri” tratto dal videogioco League of Legends.

Sullo stesso palco, sempre nella giornata di domenica, è stata premiata dagli “Amici del Fumetto” e dalla rivista “Concept Magazine” anche la miglior “Vetrinaa Fumetti” 2019. Per il secondo anno consecutivo, la “Fumetteria Ta-Dà” di Erika Marri e Michele Capucci si è aggiudicata il primo premio, risultandoartefice del miglior allestimento dedicato a Dino Battaglia.

Grande successo anche per le esibizioni dello “Star Wars Club” di Perugia che con i suoi spettacoli ha letteralmente catapultato il pubblico nelle atmosfere della saga più amata di sempre.

E poi si è giocato, si è giocato tanto!

L’area “Games” è stata teatro di presentazioni, dimostrazioni e veri e propri tornei (tutti sold-out) che hanno visto partecipare giovani da tutta la Valtiberina e oltre! Un successo oltre ogni aspettativa che ha visto gli stand di Piazza Gabriotti sempre gremiti di giovani appassionati e di chi ha avuto la curiosità di avvicinarsi a questo mondo per la prima volta.

Di grande rilievo anche la presenza di Fiorenzo Delle Rupi, uno dei più importanti traduttori di giochi da tavolo e di ruolo in Italia, che la domenica ha tenuto un convegno nella Sala del Consiglio Comunale con tanto di diretta streaming nella pagina Facebook di Tiferno Comics.

Per gli amanti del fumetto d’autore e veri appassionati dei comics, l’incontro con 5 disegnatori della Sergio Bonelli Editore – Valerio Piccioni, Nando Esposito, Luca Bonessi, Mauro Laurenti e Fernando Proietti- rimarrà sicuramente nella memoria per la disponibilità e professionalità che hanno messo nel raccontare le loro storie professionali e quelle dei personaggi che grazie alle loro sapienti mani prendono vita ogni giorno.

E poi l’Artist Alley con ben 20 autori; la mostra collaterale dedicata a Zorro e ai suoi gloriosi 100 anni;la presentazione in anteprima di “LSD Comics”, la graphic novel multimediale del tifernate Alessandro Bacchetta e tanto altro ancora, per un’edizione davvero indimenticabile!

Ma “Tiferno Comics” continua fino al 3 novembre a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, giorno di chiusura della mostra “Dino Battaglia – La perfezione del grigio tra sacro e profano” e gli “Amici del Fumetto” aspettano il grande pubblico anche il prossimo fine settimana, sabato 26 ottobre alle ore 16:30 e domenica 27 alle ore 10:00, quando l’illustratrice Laura Zuccheri sarà presente in mostra per firme, domande e curiosità. La Zuccheri, oltre che per la sua bravura, è nota per il fatto di essere la prima disegnatrice donna di TEX, dalle cui sapienti mani ha preso vita l’ultimo TEXONE.

