Pallavolo serie c/f: Piccini Paolo Spa Trestina, esordio vincente

Ottimo esordio della Piccini Paolo Spa nel Campionato di pallavolo femminile serie C: la squadra di coach Rossi vince nel difficile campo di Trevi con il punteggio di 3 a 1.

Le ragazze bianconere sono partite contratte tanta era la tensione per l’esordio in questo campionato; tensione che si è poi sciolta quando fin dall’inizio sono riuscite a imporre il proprio gioco alle padrone di casa (13-25). Dopo un buon primo set, nel secondo c’è stato un calo di concentrazione e qualche difficoltà soprattutto nel fondamentale della ricezione, per questo le giovanissime di Trevi hanno rimontato le trestinesi, approfittando anche di qualche errore di troppo, portandosi a casa il parziale (25-16). Nel secondo frangente ripartono ancora bene le ragazze di coach Rossi, come riparte bene la ricezione anche grazie all’ingresso di Marinangeli, al fondamentale del muro con Cerbella, agli attacchi di Monti e Sassi e al resto della squadra che ha fatto vedere ottime cose (16-25). Il quarto parziale è un po’ una fotocopia del terzo, con lo stesso ritmo e la stessa concentrazione, anche se la squadra di casa ha giocato comunque una buona gara. (16-25)

Da sottolineare l’ottima prova di Monti, top scorer con 17 punti e di Cerbella con 16 punti.

Vittoria quindi importante che tiene alto il morale della squadra e di tutto lo staff, in vista dell’esordio casalingo della Piccini Volley che sabato 26 Ottobre alle ore 21 affronterà al Palazzetto di Trestina la Pallavolo Foligno, formazione di tutto rispetto che anche nella scorsa stagione ha disputato un ottimo campionato, arrivando seconda solo dietro a Chiusi.

