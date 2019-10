Pallavolo serie C/F: Città di Castello, falsa partenza

Difronte ad una bella cornice di pubblico ha debuttato al PalaIoan il nuovo Città di Castello di serie C, formazione completamente rinnovata e da vedere come team giovane in prospettiva di crescita; per molte atlete biancorosse è la prima apparizione in questo massimo torneo regionale e la tensione e le emozioni si notano nei volti delle ragazze che iniziano la gara contratte e timorose. Le ospiti schierano come sestetto iniziale Nofri O.-Tarducci, Sacco-Puchaczewski, Vibi-Zampini, Vata libero; le ragazze del dirigente Mandrelli propongono le diagonali Mearini-Di Crescenzo, Alivernini Mariottini, Ferrini-Belfico, Pettinari libero. Inizio subito in salita per le tifernati che commettono troppi errori ed imprecisioni e non riescono ad imporre un gioco incisivo e concreto lasciando via libera alle ospiti. Il tecnico Brizzi parla intensamente con le proprie atlete ed il secondo set inizia con una squadra trasformata che prende il sopravvento sulle ospiti e si porta in notevole vantaggio (22/15), costringendo il tecnico lacustre ad inserire Polimanti. Mossa assai positiva in quanto arriva il pareggio di 23/23 con una serie di attacchi non contenuti; a spianare la strada per la vittoria del set poi ci pensano i due arbitri che non colgono un nuovo attacco del Trasimeno sull’asta concedendo loro il punto e scoraggiando la giovane compagine biancorossa che si arrende di nuovo. Con la consapevolezza che nella pallavolo bisogna giocarsi la gara fino alla fine il Città di Castello prova a rimettersi in corsa ma la squadra della nostra ex Linda Tarducci prende un buon vantaggio che porta fino alla fine e vince set ed incontro.

Città di Castello, 20/10/2019 ore 17.00 palasport Andra Joan

CITTA’ DI CASTELLO – NUOVA TRASIMENO VOLLEY ……. 0 / 3

(14/25 23/25 19/25)

CITTA’ DI CASTELLO:. Verdini, Boni, Montacci, Mearini, Alivernini, Poccioni, Di Crescenzo, Senesi, Belfico, Ferrini, Bruschi, Mariottini, Pettinari (L1), Traversini (L2). All. Brizzi – ass. Caterino – dir. Mandrelli

SCALO 82 NARNI: Canestrelli, Deboli, Nofri O., Polimanti, Puchaczewski, Sabba, Sacco, Tarducci, Vibi, Vicolini, Zampini, Vata (L1), Tocci (L2). All. Mencarelli – ass. Politini – dir. Politini.

Arbitri: Moretti – Merendelli

