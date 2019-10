Ancora non c’è niente di ufficiale, ma da fonti vicine alla Lega, pare che nei prossimi giorni l’ex primo Ministro agli Interni e attuale segretario della Lega, Matteo Salvini, potrebbe (il condizionale è d’obbligo in questi casi) tornare a San Giustino, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Umbria, per inaugurare la nuova sede della Lega, che si aprirà proprio in questo fine settimana.

