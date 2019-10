L’associazione culturale Divetro già al lavoro per la V edizione della Biennale d’Arte del Vetro Contemporaneo

L’Associazione Culturale Divetro sta lavorando alla V edizione di “Divetro, Biennale d’Arte del Vetro Contemporaneo”.

L’evento sta crescendo e, come per ogni edizione, saranno interessate più sedi all’interno della città di Sansepolcro per il concetto, già sposato nel 2018, di Sansepolcro Museo diffuso, molte le novità della prossima edizione.

Il tema di questa V edizione è il Viaggio.

Il viaggio è una costante che accompagna l’uomo sin dalla notte dei tempi: Il viaggio può essere inteso non solo in senso fisico, in un contesto spazio temporale, ma anche in senso metaforico come espressione di ricerca interiore e desiderio. Il viaggio può essere visto in numerosi aspetti, ma per chiunque lo intraprende rappresenta un’esperienza di vita, un viaggio verso l’evoluzione.

Sono aperte le iscrizioni per chi desidera partecipare alla sezione “Allievi”: per la partecipazione alla biennale sarà sufficiente frequentare un minimo di tre laboratori.

Per ulteriori informazioni:

info@divetro.it

338 2718244

Prossimo incontro sabato 26 ottobre, ore 16.00 presso la Farsetti Factory via Giubileo Corsidoni 6 Sansepolcro

