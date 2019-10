Città di Castello: trovata trifola da 910 grammi

Maxi-trifola di 910 grammi trovata nei boschi attorno a Città di Castello da un cavatore: il primo colpo di una stagione che si preannuncia record per qualità e quantità. Si tratta di un tartufo bianco “extra-large” che alla prova del peso della bilancia ha superato l’asticella dei nove etti. Unica pezzatura dal profumo irresistibile che è stata acquistata da un commerciante della zona e con ogni probabilità approderà sulle tavole di qualche prestigioso ristorante o tempio della cucina. Il fortunato cavatore appartiene all’Associazione Tartufai Alto Tevere. A giudicare da questo primo “colpo” della stagione le premesse ci sono tutte per certificare un avvio di ricerca della prelibata trifola su livelli da guinness dei primati come già dichiarato da alcuni esperti del settore nel corso di recenti incontri promozionali della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo bianco di Città di Castello che dal venerdì 1 a domenica 3 novembre (dalle 10.00 alle 20.00) festeggia il traguardo dei 40 annicon un’edizione storica ancora più ricca di iniziative e novità. “Sarà davvero imperdibile, – precisano l’assessore al Turismo del Comune di Città di Castello, Riccardo Carletti e il Presidente della Comunità Montana Alta Umbria, Mauro Serverini – non solo per questo importante anniversario che connoterà ancora di più con un clima di festa il programma del 2019, ma anche perché si preannuncia un’annata memorabile per i nostri tartufi con grandi pezzature e notevoli quantità in grado di accontentare tutte le tasche. Sulla base di questi presupposti, siamo quindi certi di poter offrire ai visitatori un fine settimana unico all’insegna del gusto e della qualità made in Umbria, senza dimenticare le straordinarie risorse enogastronomiche, artistiche e culturali che la nostra Regione è in grado di esprimere. Il Tartufo è infatti solo una delle tante eccellenze che ci contraddistingue a livello nazionale, contribuendo a rendere unica la nostra offerta turistica. E in tal senso, la tre giorni di Città di Castello rappresenta l’occasione ideale per scoprire questo immenso patrimonio e per godere, allo stesso tempo, delle numerose iniziative messe in campo per questa storica edizione”. Il programma della 40esima edizione della Mostra del Tartufo Bianco di Città di Castello (in programma dall’1 al 3 Novembre) sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà a Perugia, Martedi 22 Ottobre alle ore 11,30, presso la Sala Pagliacci della Provincia, piazza Italia. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, l’assessore al Turismo, Riccardo Carletti, la consigliera Provinciale, Erika Borghesi, il Presidente della Comunità Montana Alta Umbria, Mauro Severini e il patron di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, unitamente a rappresentanti dell’associazione Tartufai alta valle del Tevere, chef e produttori del settore. Novità 2019 il Trifola Finger Food ( “muffin” al tartufo bianco) per festeggiare lo storico anniversario: presentato in questi giorni anteprima nazionale proprio ad Eurochocolate.



Mi piace: Mi piace Caricamento...