Verso le elezioni, lunedì 21 Maurizio Martina ad Umbertide

Maurizio Martina sarà a Umbertide nella serata di lunedì 21 ottobre per sostenere la campagna elettorale del PD per le prossime elezioni regionali. Dal 22 febbraio 2014 al 13 marzo 2018 Martina è stato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con delega ad Expo, nei Governi Renzi e Gentiloni. È stato inoltre segretario del Partito Democratico a seguito delle dimissioni di Matteo Renzi dal 7 luglio al 17 novembre 2018. Nel corso del suo incarico di Ministro sono stati elaborati e approvati diversi provvedimenti in favore dell’occupazione giovanile in agricoltura, della semplificazione burocratica per le imprese, del ricambio generazionale e della competitività e internazionalizzazione delle imprese. Inoltre, durante il suo mandato, è stata approvata definitivamente la Politica agricola comune (PAC) in vigore dal 1º gennaio 2015. Dalle 20 in poi Maurizio Martina, accompagnato anche dal commissario del PD regionale umbro Walter Verini, sarà per le vie principali di Umbertide per incontrare simpatizzanti e militanti. Poi alle 21 ci sarà un’iniziativa al CVA di Pierantonio, un incontro pubblico dove tutti sono invitati a partecipare per sostenere il candidato alla presidenza della Regione Vincenzo Bianconi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...