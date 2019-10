Cordoglio e solidarietà del Sindaco alla famiglia per la scomparsa di Marcello Migliorati, dipendente comunale

“Esprimiamo grande dolore per la scomparsa improvvisa di Marcello Migliorati, che oltre essere un dipendente comunale, Responsabile dell’ufficio messi notificatori, stimato e benvoluto da tutti era un caro amico. Marcello assieme a me ed altri tifernati nati nel 1958 condivideva ogni anno momenti lieti nell’ambito di una conviviale in amicizia. Ieri avrebbe dovuto essere con noi come sempre con il sorriso, la simpatia e la predisposizione verso il prossimo che lo hanno contraddistinto nel lavoro, in famiglia e nella comunità locale. E’ un fatto che ci ha lasciati sgomenti senza parole: morire così a 60 anni è davvero terribile. Il pensiero di tutti noi, e credo in questo di poter accomunare i dipendenti comunali e coloro che lo hanno consciuto, ora va alla sua famiglia, alla moglie Marcella, ai figli, Manuele e Micol, attorno ai quali ci stringiamo con affetto e solidarietà. Ciao Marcello.” E’ quanto dichiarato dal sindaco in riferimento alla improvvisa scomparsa di Marcello Migliorati, dipendente comunale e amico di infanzia. La cerimonia funebre si svolgerà, Lunedi 21 Ottobre alle ore 14,30, nella parte nuova del Cimitero Monumentale.

